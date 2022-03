Skole for ukrainske barn opprettet i Bergen

Målet med denne skolen er å ta imot barn på flukt på best mulig måte og få dem raskt inn i skolen, skriver NRK.

Skolen skal ha plass til 300 elever, men hvor mange som starter mandag, er ikke godt å si.

– Det kan være at vi har 50 elever på mandag, eller det kan være at vi har 100, sier rektor Mona Fåberg.

– Det er veldig viktig for oss at barn som kommer til Bergen, får muligheten til å gå på skole. Det er en rett de har, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog.

Barn som bor på private adresser, og som skal bosettes i Bergen, skal begynne i nærskolene.