Det bor mellom 600–700 ukrainske flyktninger på Scandic Hotell Helsfyr i Oslo, som for tiden benyttes som akuttinnkvartering av ukrainske flyktninger.

Fredag kom kong Harald og kronprins Haakon på besøk, og de ble orientert om arbeidet som gjøres for å ta imot de stadig større flyktningstrømmene fra krigsrammede Ukraina. Kongen og kronprinsen fikk også selv snakke med noen av dem som har måttet flykte.

– Det var veldig rørende, de var veldig preget av situasjonen, sa kong Harald til pressen etter besøket.

Kongen og kronprinsen ble møtt av applaus og jubel fra de mange flyktningene, som hadde fylt opp resepsjonsområdet i hotellet. Mens ettermiddagssolen fylte rommet, sang flyktningene – kvinner og barn – den ukrainske nasjonalsangen av full hals. Flere holdt opp det ukrainske flagget, og noen hadde også et bilde av kong Harald.

– Alle vil jo hjem

De ukrainske flyktningene som ankommer akuttinnkvarteringen på Helsfyr, skal etter hvert flyttes over til andre flyktningmottak rundt om i kommunene.

– Det er kommunene som til syvende og sist skal ta imot disse flyktningene, få dem assimilert og i jobb. Og alle sammen vil jo hjem, så det blir jo et spørsmål om når de kommer hjem, sa kong Harald.

Kongen opplevde selv å være på flukt fra krig da han og kongefamilien måtte flykte fra landet som følge av Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge i 1940. Kongen var drøyt tre år gammel da krigen brøt ut.

Først etter fem år kunne kongen og familien vende tilbake på norsk jord.

– Jeg er jo så heldig at jeg har blokkert ut den tiden, begynnelsen av krigen og tiden i Amerika, så det husker jeg ikke. Men det er jo klart at det var ille å være så lenge borte fra hjemmet, fra fedrelandet.

Roser innsatsen

Ifølge FN har over 3 millioner ukrainske flyktninger krysset grensen til nabolandene etter at landet ble invadert av Russland 24. februar. Flest av dem har reist til Polen. UDI har anslått at opptil 30.000 ukrainske flyktninger kan ankomme Norge i 2022.

Kronprins Haakon roser den innsatsen som legges ned i Norge for å kunne ta imot alle flyktningene.

– Det er utrolig fint å se at det stiller opp et apparat av utrolig flinke folk som tar seg av dette, både her og i hele landet – og at det også er mange frivillige som stiller opp, sa kronprinsen.

På spørsmål om kongen mener Norge gjør nok for å hjelpe dem som er igjen i Ukraina, svarte han at det er snakk om å finne den rette balansen.

– Gjør vi for mye, blir det verdenskrig, og gjør vi for lite, blir det hungersnød. Det er om å gjøre å finne den riktige balansen. Og det er ikke lett å vite hvor den er, sa han.

Frykter ikke krig i Norge

Kongen mener det ikke er noe hyggelig å vite at Norge er nabo med et land som har gått til krig.

– Jeg hørte en av dem vi snakket med som sa «Åh, det er så deilig å være så langt ifra der det skjer, og langt ifra Russland». Da tenkte jeg at nå er du faktisk i et land som grenser til Russland igjen, så hun visste nok ikke det hun som sa det, sa kongen.

PST kunngjorde fredag at etterretningstrusselen fra Russland har økt etter krigen i Ukraina brøt ut. Spesielt høy er trusselen for cyberangrep. Kongen selv frykter ikke at uroen og krig skal spre seg til Norge.

– Ikke akkurat nå. Man vet jo aldri hva dette utvikler seg til, men det ser ikke ut som at det er noen stor fare mot Norge nå for tiden, sa han.