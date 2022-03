Myrvold bekreftet dette selv på Facebook fredag, skriver Fosna-Folket , som omtalte saken først.

– De siste dagene har det kommet fram flere tilfeller hvor jeg har hentet tekst fra andre og benyttet dem i egne innlegg uten å ha oppgitt kilde. Jeg vil nok en gang gi en uforbeholden unnskyldning til alle de jeg har hentet tekst fra og de redaktørene som har trykket dette. Jeg vil også beklage overfor de jeg har hatt som medforfattere i innlegg, som ikke har vært klar over at disse kan ha inneholdt tekst jeg har hentet fra andre, skriver Myrvold.

Videre skriver ordføreren at han til ta konsekvenser av feil han har gjort ved å be om frittak fra vervet som ordfører og andre folkevalgte verv ved første anledning, skriver Trønder-Avisa , som også har omtalt saken.

Gikk gjennom alle innlegg

Plagiatet ble avdekket etter at innlegget hans «Verdien av forsvarsvilje» ble publisert på Trønderdebatt. Forsvarets Forum oppdaget at deler av teksten var skrevet av Vår Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore, ifølge Adresseavisen. I ettertid har Trønderdebatt gjennomgått samtlige innlegg fra ordføreren.

– I denne første gjennomgangen, som til nå kun omfatter åpne, søkbare kilder, har redaksjonen avdekket svært omfattende plagiatvirksomhet og manglende sitering av opphavsperson i de fleste innleggene som er publisert, skriver Trønderdebatt fredag.

Valgte selv å trekke seg

Christian Ingebrigtsen, leder i Trøndelag Høyre, sier at det var Myrvold selv som tok avgjørelsen om å søke fritak fra vervene som ordfører og folkevalgt.

– Trøndelag Høyre har sett alvorlig på denne saken, og mener den har svekket tilliten til Myrvold, men det er viktig for oss å si at det er han selv som har kommet fram til denne beslutningen. Han har beklaget at han har gjort feil, og vi tror han har truffet et klokt valg gitt omstendighetene, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Myrvold har sittet som ordfører siden 2015. Han har vært en aktiv deltaker i den offentlige debatten i Trøndelag, og han har i en årrekke skrevet mange innlegg i trønderske aviser, rikspresse og enkelte fagblad, skriver Trønderdebatt, som sterkt beklager det inntrufne og har merket alle ordførerens tidligere innlegg med opplysninger om opprinnelig forfatter, dato og hvor teksten først ble publisert.