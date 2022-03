Regjeringen jobber med beredskap for å kunne håndtere 100.000 flyktninger

– Vi jobber også med beredskapstiltak for å kunne håndtere en ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget fredag.

– Vi vet at denne krisen kan sette oss på en historisk prøve, sa han videre.

Utlendingsdirektoratets planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

– Dette vil være en ekstraordinær situasjon, det er ikke sannsynlig, men vi må ha beredskap for at det kan skje, sa Støre og la til at det ved flyktningstrøm opp mot 100.000 mennesker må de innkvarteres i lagerbygg, haller og teltleirer.

– Det vil oppleves som uoversiktlig og dramatisk, noe som vi aldri har sett i Norge, sier Støre.