Salget av Telenor Myanmar er godkjent av myanmarske myndigheter

Telenor etablerte seg i Myanmar i 2014. Datterselskapet Telenor Myanmar vokste seg raskt til å bli en av landets største mobiloperatører. Per i dag har selskapet 18 millioner kunder i Myanmar, men i fjor sommer kunngjorde Telenor at virksomheten skal selges til libanesiske M1 Group for 900 millioner kroner.

Salget skjer etter at det ble gjennomført et militærkupp i landet på nyåret i fjor. Telenor forklarte at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon.

Gjennom den regulatoriske godkjennelsesprosessen har myndighetene i Myanmar satt som vilkår at M1 Group skal ha en lokal partner som medeier av Telenor Myanmar etter at transaksjonen mellom Telenor og M1 avsluttes.

– Telenor må forlate Myanmar for å kunne etterleve våre verdier innen menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift, og fordi lokale lover i Myanmar er i konflikt med europeiske lover. Sikkerhetssituasjonen er ekstrem og blir stadig verre, og vi må sørge for at måten vi forlater Myanmar på ikke øker sikkerhetsrisikoen for våre ansatte. Med få tilgjengelige alternativer, anser vi salget av Telenor Myanmar å være det mest realistiske alternativet for å holde våre ansatte trygge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group, i en pressemelding fredag.