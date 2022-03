Støre med Ukraina-redegjøring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør for Stortinget om krigen i Ukraina. Etter redegjørelsen holder regjeringen pressekonferanse om krisepakker for å håndtere følgene av Ukraina-krigen.

Kongen besøker ukrainske flyktninger

Kong Harald besøker UDIs akuttinnkvartering for flyktninger på Helsfyr i Oslo. Der vil kongen blant annet få en orientering om arbeidet som gjøres over hele Norge for å motta flyktninger fra krigen i Ukraina.

Biden og Xi skal samtale

USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping skal snakke sammen på telefon fredag. Ifølge Det hvite hus vil krigen i Ukraina og «andre temaer av felles interesse» stå på dagsordenen.

Bodø/Glimts Europa-trekning

Hvem Bodø/Glimt møter i kvartfinalen i conferenceligaen trekkes klokken 15. Kjetil Knutsens menn tok seg til kvartfinalen etter 4–3 sammenlagt mot nederlandske AZ Alkmaar. Også kvartfinalene i mesterligaen og europaligaen trekkes fredag.

Skiskyting i Holmenkollen

Fredag blir det sprint for kvinner (7,5 km) og menn (10 km) når skiskytterne går verdenscup i Oslo. Rennene i Holmenkollen er sesongens siste i verdenscupen. Kvinnenes renn starter klokken 13.15, mens herrene starter klokken 15.50.