Sp: På tide å prioritere landforsvaret

Hun tror Ukraina-krigen blir et vendepunkt. Den har nemlig vist at fysiske grenser er viktige, påpeker Arnstad.

– Å kunne forsvare sitt territorium er viktig. Vi kan snakke om cyberforsvar, men når alt kommer til alt, så handler fremdeles krig og invasjon om fysiske barrierer og evne til å forsvare sitt territorium.

Arnstad mener Russlands invasjon kommer til å påvirke Forsvaret i Norge.

– Jeg tror det kommer til å få betydning når det gjelder det å forsterke landforsvaret, særlig Hæren og Heimevernet, og særlig i Nord-Norge. Jeg tror det kommer til å bety noe for materiell og øvinger, sier hun.

Ap-Sp-regjeringen legger fredag fram en omfattende krisepakke for å håndtere følgene av Ukraina-krigen. Der er det ventet en betydelig økning i forsvarsbevilgningene, blant annet penger til militærøvelser, Heimevernet og overvåking av havområdene i nord.

Tirsdag advarte FFI politikerne mot å overreagere på krigen i Ukraina når løftene om en styrking av Forsvaret skal oppfylles. I « Forsvarsanalysen 2022 » blir begrepet nærsynthet omtalt som en klassisk fallgruve i forsvarsplanleggingen.

– Nærsynthet vil si at man legger altfor stor vekt på det som skjer her og nå, særlig hvis det er dramatisk. Krigen i Ukraina er her og nå, og den er dramatisk. Da er det lett å tillegge den for stor betydning, sa forskningsdirektør Espen Skjelland ved FFI til NTB tidligere i uken.