Ansatt prøvekjørte og krasjet Lamborghini i fylla

Den litauiske mannen i 30-årene fulgte et øyeblikks svakhet da han svært beruset satte seg inn i den dyre, italienske sportsbilen på en lukket parkeringsplass i Drammen, skriver Drammens Tidende. Bilen var uregistrert og mannen hadde fri fra jobben i transportfirmaet som hadde hentet bilen til Norge for en kunde.

Bilturen ble imidlertid ikke lang. Med over 2 i promille kjørte mannen etter kort tid inn i et gjerde på parkeringstomta. Bilen fikk skader i fronten og mannen fortalte om hva som hadde skjedd til sjefen, som igjen kontaktet politiet.

Mannen ble oppsagt fra firmaet hvor han var jobbet, opplyser politiet til avisen.

Fordi han ikke lenger har noen jobb eller noe annet som holder ham igjen i Norge, fryktet politiet at han ville unndra seg straffeforfølgelse. Tirsdag ble han framstilt for varetekt i retten. Mannen har tilstått at han drakk alkohol og deretter kjørte bilen ulovlig. Nå risikerer han også utvisning fra Norge.

– Det er en angrende synder, sier mannens forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg til Drammens Tidende.