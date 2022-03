Store materielle skader etter brann i badeland i Hovden

Meldingen om brannen kom klokken 18.50 tirsdag, og politiet i Agder varslet om kraftig røykutvikling på stedet. Det tok over to timer før 110-sentralen Agder opplyste at de hadde kontroll.

Ifølge politiet har brannen blant annet ført til store materielle skader på bygningen som tilhører spaavdelingen.

– Det var på et tidspunkt fare for at brannen skulle spre seg til selve badelandet, men det klarte heldigvis brannmannskapene å forhindre, sier brannsjef Mikael Kristiansen i Setesdal brannvesen til Fædrelandsvennen.

Han forteller at kraftig varmeutvikling gjorde at det tok lang tid før røykdykkerne kunne ta seg inn i det brennende bygget.

Ved 21-tiden opplyste 110-sentralen at arbeidet gikk over i en etterslukningsfase, men en drøy time senere var det fortsatt flammer i taket på spaavdelingen. Derfor ble det besluttet å lage hull i taket med en gravemaskin for å få slukket flammene skikkelig.

Til NRK sa brannsjef Kristiansen at arbeidet med å slukke brannen var utfordrende. Rundt 30 brannmannskaper deltok i slukningsarbeidet en drøy halvtime før det ble meldt om kontroll på brannen, skriver Fædrelandsvennen.

Politiets operasjonsleder Hans Waage i Agder sier at i underkant av ti personer ble evakuert da brannen oppsto. Ingen av dem skal være skadd eller ha fått i seg røyk. Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent.