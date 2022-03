Fellesforbundet og Norsk Industri møttes hos Riksmekleren tirsdag ettermiddag for å planlegge frivillig mekling etter at det ble klart at det var brudd i frontfagsforhandlingene. Med på møtet var meklerne Mats Ruland og Hilde Lund.

– Fellesforbundet varslet brudd i forhandlingene. Det er flere årsaker til det. Det er usikre tider og vi trenger en stødig hånd med oss, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som understreker at de fleste sakene er vanskelige.

På spørsmål om hva som er de vanskelige punktene, svarer Eggum:

– Er det noen punkter som er enkle da? Det meste er vanskelig, men vi har ikke begynt der at vi bryner oss det økonomiske bildet. Det er noe vi må gjøre når vi ser helheten i oppgjøret.

Strekke seg langt

Partene går nå inn en fase med frivillig mekling hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige, går det over til tvungen mekling fra 28. mars.

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tror begge parter vil strekke seg langt for å komme til enighet.

– Vi har brukt tiden veldig effektivt til nå og boret i hverandres krav og motkrav. Er på det punktet nå at vi forstår hverandres krav. Vi er enig om hva vi er enige om og hva vi er uenige om, sier han.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum møter Riksmekleren etter brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Vanskelig oppgjør

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at partene har jobbet godt inn i meklingen, men tror det blir et vanskelig oppgjør.

– De to foregående oppgjørene har også vært krevende. Det har vært en krevende tid med stor usikkerhet. Mange næringer har vært hardt rammet av pandemien, mange har vært permitterte. Det svinger veldig og er store forskjeller i samfunnet, det gjør det vanskelig å finne gode løsninger.

– Ikke rask nok fremgang

Bruddet mellom partene ble kjent ved 13-tiden, og det ble av Fellesforbundets leder Jørn Eggum begrunnet med at forhandlingene ikke gikk raskt nok fremover, og at arbeidsgiversiden ikke var villige til å imøtekomme kravene fra arbeidstakerne

Også Parat brøt tirsdag forhandlingene med Norsk Industri. Partene møtes hos Riksmekleren senere tirsdag. Meklingsfrist er 31. mars.