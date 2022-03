Barneombudet ber regjeringen styrke skoletjenester i neste års budsjett

– Nå er det regjeringens tur til å stille opp for barn og unge. De må nå styrke laget rundt elevene og sørge for at de får den oppfølgingen og hjelpen de trenger i og rundt skolen. Regjeringen kan ikke gå inn i denne nye fasen etter pandemien med en «vente og se-holdning», selv om mye er tilbake til det normale, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Styrke laget

I et brev til regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber Barneombudet, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet om at laget rundt elevene styrkes i budsjettet for 2023, som regjeringen nå forhandler om.

Med «laget» sikter de tre aktørene til støttenettverket rundt elevene og viser til et punkt i Hurdalsplattformen hvor regjeringen sier de skal styrke laget rundt elevene, altså trappe opp innsatsen med barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidere, miljøterapeuter og skolehelsetjenesten i skolen.

– Under pandemien så vi igjen hvor viktig skolen er for barn og unge, både faglig og sosialt. Da skolen stengte ned delvis eller helt, så vi at det fikk ringvirkninger ikke bare for opplæringen, men også for hva slags muligheter andre tjenester hadde til å gi hjelp til dem som trengte det, sier leder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Kartlegge behovene

De tre organisasjonene ber regjeringen om at velferdssektorer med ansvar for barn og unge kartlegger hvilke behov elevene har, og sikrer at elevene har tilgang til ansatte som skal følge opp ikke-faglige forhold som mobbing, fravær, pykisk helse og vanskelige hjemmeforhold.

De ber også regjeringen vurdere om det er behov for å lovfeste krav til nødvendig kompetanse i laget rundt elevene.

– Vi ber regjeringen om å prioritere dette arbeidet i statsbudsjettet for 2023 og i årene fremover. Dette er et viktig tiltak for å redusere konsekvensene av pandemien for barn og unge. Det er viktig at kommunene har tilstrekkelige midler til å sørge for et godt lag rundt eleven, heter det i brevet.

Brevet er signert barneombud Inga Bejer Engh, leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen og leder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.