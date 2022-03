Offentlig sektors evne til å håndtere store framtidige utfordringer er det som betyr mest for tilliten til norske myndigheter, viser rapporten «Drivers of Trust in Public Institutions in Norway», som OECD har skrevet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

– Dette bør ha høy prioritet i planlegging og budsjettering framover, sier direktør Hilde Singsaas i DFØ.

Funnene bygger blant annet på DFØs innbyggerundersøkelse.

Høy tillit

Åtte av ti nordmenn har tillit til myndighetene, mens snittet er fem av ti i andre OECD-land.

Den høye tilliten i Norge kan delvis tilskrives positive holdninger til offentlig forvaltning. Blant annet mener 74 prosent av befolkningen at offentlig sektor følger lover og regler, og de fleste forventer også at de vil bli rettferdig behandlet av ansatte i offentlig sektor, ifølge DFØ.

– Rapporten peker på at det høye tillitsnivået i betydelig grad har bidratt i den norske pandemihåndteringen. Ettersom befolkningen har tillit til informasjonen fra myndighetene, har rådene og reglene for å redusere smitte i stor grad blitt fulgt, sier Singsaas.

Forskjell mellom grupper

Personer med lav utdanning og inntekt og de som bor i mindre sentrale områder, har i gjennomsnitt lavere tillit til myndighetene enn andre.

Rapporten viser i tillegg at innvandrere har noe høyere tillit til offentlige institusjoner enn dem som er født i Norge, og at kvinner har høyere tillit til offentlige institusjoner enn menn.

Alder og politisk ståsted har imidlertid lite å si for tilliten.