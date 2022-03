Meldinger om kraftige eksplosjoner i Kyiv

Nettavisa Kyiv Independent melder om kraftige eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden. Også flere journalister i byen melder om flere høye smell, skriver BBC. Ut fra Twitter-meldinger kan det se ut til at eksplosjonene fant sted like etter klokka 5 lokal tid.

Det lokale mediet Ukraine 24 melder om to store eksplosjoner i et distrikt vest i byen. Ukraine 24 skriver at det ble skutt missiler fra Hviterussland, men påstanden er ikke verifisert.

Kraftig oljeprisfall



Oljeprisen sank kraftig i natt. For første gang siden februar kostet et fat nordsjøolje ned mot 100 dollar, før den hentet seg inn noe. Både nordsjøolja og amerikansk lettolje var ned rundt 6 prosent omtrent en time etter handelsstart.

Etter å nesten ha gått under 100-dollargrensa, stabiliserte nordsjøolja seg på en pris på drøyt 102 dollar fatet. Den amerikanske lettolja stabiliserte seg på litt under 99 dollar fatet. Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen til sviktende etterspørsel i Kina, der deler av industrien er stengt ned på grunn av koronasmitte.

Ny børsnedgang i Hongkong

For andre dag på rad faller hovedindeksen Hang Seng på børsen i Hongkong kraftig etter åpning. Etter kort tid var den ned 3,9 prosent.

Mandagens nedgang endte på mer enn 5 prosent. Nedgangen knyttes til at mange kvitter seg med aksjer i teknologisektoren, fordi Shenzhen, Kinas teknologisentrum, stenges ned etter koronasmitte. I takt med nedgangen i Hongkong er også hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen i minus. I Shanghai er nedgangen nesten 2,3 prosent, mens den er ned 1,9 prosent i Shenzhen.

Evergreen-skip grunnstøtte i USA

Det 334 meter lange konteinerskipet Ever Forward har grunnstøtt i Chesapeake Bay utenfor Baltimore. Skipet tilhører rederiet Evergreen, slik som Ever Given, som satte seg fast og blokkerte Suezkanalen i seks dager i fjor.

Grunnstøtingen finner sted nesten akkurat ett år etter at det 200.000 tunge konteinerskipet satte seg fast i Suezkanalen i Egypt under en sandstorm. Kanalen er en svært viktig rute for handel mellom Asia og Europa, og 10 prosent av den globale handelen til sjøs går via den.

Pokémon-handel endte med knivstikking

En mann i 20-årene skal ha stukket en mann i 30-årene med på Kurland i Sarpsborg kommune. Bakgrunnen var forsøk på tyveri av dyre Pokémon-kort. Selgeren av kortene var en mann fra Sarpsborg, mens kjøperen var en mann fra Romerike, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det som har hendt, er at to parter har avtalt via Finn å møtes på stedet for å selge og kjøpe noen Pokémon-kort, noen svært verdifulle sådan. I den forbindelse har kjøperen tatt kortene og forsøkt å løpe fra stedet, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.