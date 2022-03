Arbeids- og inkluderingsministeren skal ha ukentlige Ukraina-møter med kommunene

– Skal vi lykkes med å integrere dem som nå har måttet flykte fra landet sitt, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom stat og kommuner, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Mandag sendte hun et brev til alle landets kommuner med invitasjon til et møte på torsdag, som er det første av de ukentlige møtene hun ønsker å ha om de ukrainske flyktningene. Bosetting, kartlegging og integrering er tema.

– Flyktninger som kommer til Norge, må få et trygt og godt sted å bo, og de må oppleve at livene deres ikke blir satt på vent, samtidig som vi må sikre en god og meningsfull hverdag i det som er et fremmed land, sier arbeidsministeren.

Svært mange ukrainere vil komme til Norge den nærmeste tiden som følge av Russlands invasjon.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mottok nylig svar fra kommunene om bosettings- og tjenestekapasitet. IMDi vil om kort tid følge opp med en konkret anmodning om bosetting.

– Det er svært gledelig at mange kommuner har gitt positive signaler om å bidra. Nå ser jeg fram til å samarbeide tett med kommunene om hvordan vi kan hjelpe de ukrainske flyktningene på best og tryggest måte, sier Persen.