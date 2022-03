Regjeringen sitter mandag i budsjettkonferanse der de arbeider med neste års statsbudsjett. Med seg i fanget har regjeringen fått den nye situasjonen krigen i Ukraina har skapt med voldsomme drivstoffpriser.

Parlamentarisk leder for Sp Marit Arnstad sa i fjor at det var uaktuelt for partiet å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Den siste tiden har prisene passert 23-tallet flere steder.

– Det er mye engasjement knyttet til drivstoffprisene. Fra mitt ståsted så må det handles. Det politikerne kan gjøre noe med, er veibruksavgiften og CO₂-avgiften, samlet rundt 6–7 kroner per liter, sier fylkesleder i Troms Sp og stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo til VG.

– Det tåler ikke landet

Likelydende kommer fra Ole Herman Sveian i Trøndelag Sp. Også I Vestfold, Østfold og Hordaland ber de om raske grep.

– Vi kan ikke over tid sitte i regjering med så høye energipriser som nå, det tåler ikke landet, sier Jostein Ljones, fylkesleder i Hordaland.

Mandag kom også nyheten om at den svenske regjeringen legger fram en støttepakke til det svenske folk for å bøte på de høye drivstoffprisene. Den svenske pakken har en totalramme på 14 milliarder svenske kroner og skal blant annet gå til å redusere drivstoffavgiften og øke bostøtten for barnefamilier.

I tillegg foreslår den svenske regjeringen å innføre et engangstilskudd på 1.000 svenske kroner til alle privatpersoner som eier en bil.

Naf ber Vedum følge Sveriges drivstoff-eksempel

Sverige viser at det er mulig å ta grep for å kutte i drivstoffprisene, mener Naf. De ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å ta raske grep.

– Vedum må komme på banen raskt, og med noe som monner. Sverige viser at det er mulig, nå må Norge følge etter, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf i en epost til NTB.

Den svenske drivstoffpakken består av tre elementer: Lavere drivstoffavgift, en utvidet reisefradragsordning, og en kontantstøtte til alle landets bileiere. Avgiftene i Sverige settes umiddelbart ned med 1,30 kroner, deretter med ytterligere 50 øre literen fra mai.

– Med en literpris som nærmer seg 30 kroner literen utgjør ikke et par kroner all verdens for den enkelte. Det viktigere her er at Sverige viser vei og retning. Nå må regjeringen og Vedum komme på banen med noe som monner, sier Ryste.

Hun sier Naf forventer at det brukes penger på å kutte avgiftene slik at prisen minst kommer under 20 kroner.