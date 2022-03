Norge har over en million vaksinedoser på lager

– Vi beholder vaksinene så lenge det er behov i Norge, og det finnes en mulighet for å donere doser vi ikke kommer til å bruke, sier assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet, Jasper Littmann, til P4-nyhetene.

Vaksinene kan lagres i opptil ni måneder ved sentrallagring, og de skal ikke kastes, opplyser han. Han sier FHI lagrer dosene sentralt fordi de har kortere holdbarhetstid med en gang de er sendt ut til kommunene.

– FHI sender bare ut vaksinedoser som kommunene har bestilt, for å unngå at det blir større lagre i kommunene, sier han, og legger til at dosene med kortest holdbarhet sendes ut først.

Forrige uke ble det satt kun i underkant av 12.000 doser. Likevel får Norge fortsatt månedlige vaksinedoser. Det handler ifølge Littmann om beredskap, som ifølge ham kan komme til nytte dersom coronasituasjonen endrer seg og det eksempelvis blir behov for en fjerde dose.