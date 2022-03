Regjeringens budsjettkonferanse

Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2023 med budsjettkonferanse på Klækken hotell ved Hønefoss. Budsjettkonferansen varer fram til onsdag.

Årsdagen for Martine-drapet

Odd Petter Magnussen, far til den drepte Martine Vik Magnussen, og advokat Patrick Lundevall-Unger, som leder stiftelsen Justice for Martine, er i London på årsdagen for drapet i 2008. De legger blant annet ned krans ved skolen der hun gikk.

Samtaler mellom Ukraina og Russland

Ukrainske og russiske representanter skal etter planen ha nye samtaler via videolink. De siste dagene har begge parter uttrykt optimisme rundt samtalene.

Norge deltar på møte i Joint Expeditionary Force

Storbritannias statsminister Boris Johnson har invitert Norge og de andre landene som er med i militærsamarbeidet Joint Expeditionary Force (JEF) til et to dager langt møte. JEF består av de fem nordiske landene, de tre baltiske landene samt Storbritannia og Nederland.

Flere møter om krigen i Ukraina

Tysklands statsminister Olaf Scholz reiser til Tyrkia der han skal møte president Recep Tayyip Erdogan for å drøfte Ukraina-krigen. I dag skal også USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møte en høytstående representant for den kinesiske regjeringen i Roma. De skal også blant annet drøfte Russlands invasjon av Ukraina.

Kunngjøring av forskerpriser

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som tildeles årlig, mens Nils Klim-prisen tildeles yngre forskere. Begge kunngjøres klokka 9 i dag.