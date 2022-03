NFL-legenden Tom Brady gjør comeback

Tom Brady, den mestvinnende NFL-spilleren gjennom tidene, legger ikke opp likevel. Den kommende sesongen gjør 44-åringen comeback for Tampa Bay Buccaneers.

Det skriver quarterbacken på Twitter i natt norsk tid. Brady kunngjorde at han ville legge opp 1. februar, men etter to måneder i tenkeboksen har han ombestemt seg.

Russland truer utenlandske selskaper

Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland. Blant selskapene som rammes, er McDonald's, IBM og Coca-Cola, får Wall Street Journal opplyst.

Avisas kilder forteller at selskapene i løpet av den siste uka har blitt oppsøkt både fysisk, over telefon og ved brev, der de blant annet ble truet med søksmål. Advarslene skal ha ført til at minst ett av selskapene begrenset kommunikasjonen mellom den russiske grenen og resten av selskapet. Årsaken er angivelig bekymring for at kommunikasjon blant ansatte i selskapet kan bli fanget opp av russiske myndigheter.

Skarp børsnedgang i Hongkong

Hovedindeksen Hang Seng på børsen i Hongkong har falt 3,8 prosent siden åpning i natt norsk tid. For første gang på nesten seks år har indeksen vært under 20.000 poeng. I Shanghai og Shenzhen er hovedindeksene ned henholdsvis 1,3 og 1,6 prosent.

Nedgangen er mest markant i teknologisektoren og skyldes bekymring for Kinas inngrep mot sektoren, kombinert med at landets teknologisenter Shenzhen er stengt ned på grunn av koronasmitte. I tillegg er det stadig uro i markedene på grunn av Russlands krigføring i Ukraina.

Braktap for Zuccarellos Wild

Mats Zuccarellos Minnesota Wild røk på et 2-6-tap hjemme mot Nashville Predators i Minnesota i natt norsk tid.

Dette var lagets andre tap på rad, etter 2-3 borte mot Columbus Blue Jackets lørdag.

Rekordvalg for venstresiden i Colombia

Foreløpige resultater viser at de ser ut til å vinne flertall i senatet, mens de kniver om å bli nest største parti i underhuset. Det vil i så fall være partiets beste valgresultat noensinne.

Etter at stemmene fra mer enn 90 prosent av valgkretsene er talt opp, ser partiet ut til å få 17 av de 102 plassene i senatet, og 25 av 165 i underhuset – like mange som de konservative, men færre enn de liberale.

Steinras over E6 i Snåsa

Det har gått et anslagsvis 50 meter bredt steinras over E6 ved Snåsavatnet i Trøndelag. Det er ikke noe som tyder på at noen er tatt, ifølge politiet.

Trøndelag politidistrikt meldte om raset klokka 23.17. Det dekker begge kjørefelt. Trolig blir ikke veien åpnet før i ettermiddag.