Flyalarm i nesten hele Ukraina

Flyalarmen gikk i nesten hele Ukraina i natt, skriver avisen Kyiv Independent. Folk ble bedt om å søke tilflukt umiddelbart i flere byer, blant annet i Lviv vest i landet og i Poltava i den sentral-østlige delen av landet.

BBC melder om russisk artilleriskyts i byene Severodonetsk og Rubizjne i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina. Kanalen siterer ukrainske myndigheter i Kyiv på at rundt 60 bygninger, blant dem hus og boligblokker, ble truffet i angrep gjennom natten. Opplysningene er ikke bekreftet uavhengig.

Ny smittetopp i Kina

Kina har det siste døgnet registrert 3.393 nye tilfeller med koronasmitte, det høyeste døgntallet siden februar 2020, opplyste helsemyndighetene i natt norsk tid.

Kina er for tiden rammet av en stigende bølge med koronasmitte utløst av omikronvarianten. I Shanghai er skoler blitt stengt og nordøst i landet har myndighetene stengt ned flere byer.

Casper Ruud slo Christopher Eubanks

Casper Ruud vant sin 2.-rundekamp i ATP Masters1000-turneringen i Indian Wells natt til søndag. Nordmannen møtte Christopher Eubanks i 2. runde. Eubanks er rangert som nummer 157 på ATP-rankingen, der Ruud ligger på 8.-plass. Ruud vant kampen 7-6, 6–2.

Kvinne kritisk skadd i eksplosjon i Eidsvoll

En kvinne i 50-årene er sendt i luftambulanse til Ullevål sykehus med det som ifølge politiet er kritiske skader etter en eksplosjon i Eidsvoll like før klokken 22 lørdag kveld.

– Vi har en teori om at en sprayflaske har eksplodert. Dette skjedde inne på et bad i en bolig i Feiring i Eidsvoll, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

En mann i 50-årene som også var til stede i boligen da dette skjedde, er sendt til Akershus universitetssykehus der han får behandling for røykskader.

Rakettangrep mot Arbil i Nord-Irak

Tolv raketter ble skutt mot Arbil i den kurdiskstyrte delen av Nord-Irak i natt, men ingen ble drept eller såret, melder lokale myndigheter. Kurdiske sikkerhetsstyrker uttaler at rakettene kom fra utenfra Iraks østlige grense, det vil si Iran.

Irakiske tjenestemenn sa at flere av rakettene traff USAs konsulat i Arbil og påførte den skader, men en amerikansk Pentagon-kilde opplyste senere at bygningen ikke var blitt ødelagt. Bygningen er nyoppført og for tiden ikke i bruk. Angrepet fant sted flere dager etter at Israel gjennomførte et luftangrep nær Damaskus i Syria, der to medlemmer av Irans revolusjonsgarde ble drept.

3.194 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 3.194 koronasmittede i Norge. Det er 2.263 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 6.423 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 11.305, så trenden er synkende.

I alt er det nå registrert 1.349.971 koronatilfeller i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.