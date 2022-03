Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser og det er klart at mannen døde da han fikk et tre over seg.

– Han var sammen med en annen person som varslet oss like etter at dette skjedde, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Mannens pårørende er informert om dødsfallet, opplyser politiet, som ble varslet om ulykken klokken 15.22 lørdag.