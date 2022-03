Politiet etterlyser vitner etter funn av livløs kvinne i Skien

Det var klokka 17.20 at politiet fikk melding om at ungdommer hadde funnet en livløs kvinne i Bratsbergskogen i Skien.

Kvinnen ble raskt fraktet til sykehus, ifølge operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt.

– Situasjonen rundt hennes helsetilstand fremstår svært alvorlig, skriver politiet på Twitter.

Lørdag kveld har politiet vært i kontakt med en rekke vitner, men fremdeles vet de ikke hvem kvinnen er og etterlyser derfor personer som kan vite dette.

På spørsmål fra NTB om politiet mistenker om det har skjedd noe kriminelt, svarer Groth at de ikke sitter på informasjon som peker sterkt verken i den ene eller den andre retningen.

– Vi vet ikke hva som har skjedd og vil derfor komme i kontakt med personer som har vært i området for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Groth NTB.

Ifølge vitner politiet har snakket med, kom kvinnen alene til stedet.