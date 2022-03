– Kanskje ble det god tv-dramaturgi av det, men jeg er veldig ukomfortabel med å bli framstilt som «helten» i dette tilfellet. Særlig når det etter min mening skaper en kjemperisiko for faktiske, nålevende pasienter i helsevesenet, sier utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik, til fagbladet Journalisten.

Ideen til programmet «Gåten Agnes» ble unnfanget allerede i 1989. Da fikk Tore Strømøy grønt lys av NRK til å lage et program om kvinnen som på 80-tallet ble kjent som kvinnen fra Leksvik i Trøndelag.

Strømøy kom likevel aldri til bunns i saken, og måtte etter hvert legge den vekk, før han igjen tok opp tråden 30 år senere. Nå sendes serien på NRK i beste sendetid.

– Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken

– Det har plaget meg at jeg aldri ble ferdig med dette prosjektet. Agnes prøvde å fortelle noe, men hun hadde ingen stemme. Derfor ville jeg forsøke å være stemmen hennes. Jeg har fått bekreftet mye av det jeg fryktet i forkant av saken. Som jeg ikke helt turte å tro på. De dårlige følelsene jeg hadde for drøye 30 år siden, viser seg å stemme, forteller Tore Strømøy til NRK.

Historien om Agnes, som ble født i 1927, utspiller seg på en gård i Leksvik i Trøndelag. Hun var yngst av fire søsken, men manglet språk. Det tok også lang tid før hun lærte å sitte og krabbe. Da hun startet på skolen kunne hun fortsatt ikke snakke, og viste flere sosiale avvik.

Etter hvert ble Agnes gjemt vekk og stemplet som åndssvak. Hun rømte stadig vekk til skogs. Ifølge Strømøy visste nesten ingen at hun eksisterte.

– Langt verre er det at samtalen er klippet

Men ikke alle er like begeistret for hvordan Tore Strømøy har jobbet med serien underveis, og hvordan de blir fremstilt i «Gåten Agnes».

– Langt verre er det at samtalen er klippet, slik at det framstår som en journalist bare kan ringe til Helse Nord-Trøndelag og få utlevert hva det skal være av taushetsbelagte opplysninger, skriver Meirik i et debattinnlegg i Midtnorsk debatt.

Hun hevder intervjuene ble tatt opp uten hennes samtykke eller at det var varslet på forhånd.

Helse Nord-Trøndelag har allerede mottatt den første klagen fra bekymret pasient som lurte på om journalen blir utlevert til media etter at de er døde.

– Det burde jeg ikke ha gjort

Utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik, angrer på at hun stolte på Strømøys forsikringer om at det skulle påpekes at saksbehandlingen var i henhold til lovverket.

– Det burde jeg ikke ha gjort. For det var jo ingen kontekst som lovet i programmet. Og skaden har skjedd. Faktisk sladdet vi så mye at Strømøy kontaktet meg igjen både skriftlig og muntlig for å klage på at for mye var sladdet. Dette er behendig utelatt i framstillingen av en «slem» og en «snill» aktør i tv-serien, sier Meirik til Dagbladet.

NRK avviser kritikken mot programmet og viser til at alle medvirkende aktører er informert om alle opptak, og at det er innhentet nødvendig godkjenning fra alle kilder før publisering.