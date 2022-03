Mann varetektsfengslet etter skudd mot bil på riksvei 4

Lørdag fikk politiet medhold i Østre Innlandet tingrett for å varetektsfengsle mannen som ble pågrepet fredag.

Det var fredag morgen at politiet mottok melding fra en bilfører om at en bil hadde kjørt opp på siden av hans bil på riksvei 4 ved Jaren, og at det ble avfyrt skudd fra bilen.

Bilder fra lokalavisa Hadeland viser at bilen har kulehull og en ødelagt rute etter skytingen. Bilføreren ble ikke skadd.

Politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt opplyser i en pressemelding at de har tatt beslag i et håndvåpen, og at det vil bli foretatt prejudisiell vurdering av siktede. Foreløpig har de ikke tatt grundig avhør av ham.