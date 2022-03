To jordskjelv registrert i Halden

– Jeg kan bekrefte at det var to jordskjelv ved svenskesiden av grensen, øst for Halden. Foreløpig kan vi ikke si noe om styrken, men det var to signaler klokken 04:45 og 04:50, sier seniorforsker Andreas Wüstefeld i Norstar til VG i 7.30-tiden lørdag.

Berit Marie Storheim jobber på Jordskjelvstasjonen i Bergen, som drives av Universitet i Bergen opplyser til Halden Arbeiderblad at det ene skjelvet hadde en styrke på omtrent 2,2 på Richters skala og det andre på 2,7.

Dette er foreløpige beregninger fra Storheim, og hun sier at det kan komme oppdatert informasjon etter hvert som de får mer oversikt fra de ulike målestasjonene.

– Når det er jordskjelv med styrke på rundt 2 pleier jeg å sammenligne det med at man står helt inntil veien i det en stor lastebil kjører forbi. Da rister det litt i grunnen, sier hun.