Lagmannsretten har besluttet å nekte anken fremmet. Dermed er dommen rettskraftig, skriver Drammens Tidende.

Mannen passet to av venninnens hunder høsten 2019. Først døde den ene. Noen dager senere døde den andre.

Den tiltalte har hele tiden nektet for at han har gjort det han er dømt for. Han forklarte at den første hunden måtte ha blitt forgiftet. Den andre hunden hevdet han falt utfor en bru. Han ble ikke trodd, verken i tingretten eller av dommerne som nektet anken fremmet i lagmannsretten.

«Det kan utelukkes at skadene inntraff før den første hunden ble levert til siktede, og at skadene eventuelt ble påført av hundeeieren» heter det i avgjørelsen fra lagmannsretten, som mener man kan utelukke mannens forklaring om at den andre hunden falt fra en bru.

«Samlet sett er det ut fra det totale bevisbildet klart at siktede utsatte hundene for grov vold og påførte dem skadene. (...) Begge hundene ble med kort tids mellomrom påført alvorlige skader mens de var hos siktede og under hans omsorg.» heter det videre.