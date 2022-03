To år siden Norge ble stengt ned

Lørdag 12. mars er det to år siden regjeringen satte inn landets mest inngripende tiltakene i fredstid, som følge av covid-19-smitten. Den dagen ble alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre og svømmehaller måtte lukke dørene, mens alle fritidsreiser ble frarådet. Samme dag hadde Norge sitt første koronadødsfall.

I anledning toårsdagen besøker statsminister Jonas Gahr Støre Akershus universitetssykehus.

Krigen fortsetter i Ukraina

Russerne brukte fredag en stor del av sine styrker til å omringe viktige ukrainske byer, og presset på blant annet hovedstaden Kyiv tiltar. En rådgiver for den ukrainske presidenten sa fredag at russiske styrker ikke hadde rykket fram det siste døgnet, men han ventet at russerne ville forsøke å omgruppere i løpet av de nærmeste dagene og komme med nye framstøt mot hovedstaden.

I flere europeiske byer, deriblant Firenze og Paris, er det varslet demonstrasjoner mot krigen lørdag.

Skiflyging i Vikersund

Lørdag avholdes tredje og fjerde omgang av VM i skiflyging i Vikersund. Det norske laget består av Daniel-André Tande, Marius Lindvik, Robert Johansson og Johann André Forfang. Treeren i verdenscupen sammenlagt, Halvor Egner Granerud, hoppet seg ut av det norske laget i kvalifiseringen torsdag.

Kongebesøk på spansk vulkanøy

Spanias kong Felipe og statsminister Pedro Sánchez besøker lørdag og søndag kanariøya La Palma, som ble hardt rammet av vulkanutbruddet fra Cumbre Vieja, som startet i fjor høst og varte i 85 dager.