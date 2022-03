Kamper i Ukraina i natt

Den ukrainske militærledelsen melder om kamper flere steder i landet i natt og uttaler på Facebook at den russiske offensiven nord i utkanten av Kyiv er delvis vellykket. CNN-journalister har hørt flere kraftige eksplosjoner. Det er økende frykt for at russiske styrker kan omringe hovedstaden, men ifølge CNN kan de vente seg kraftig motstand fra ukrainske styrker som har gravd forsvarsstillinger rundt byen og lagt ut stridsvognfeller.

Militærledelsen i landet melder også om russiske forsøk på å ta to byer nær Tsjernihiv, der en vannrørledning ble ødelagt i går.

Planlegger evakueringer i dag

Evakueringen av sivile i beleirede ukrainske byer ventes å fortsette i dag. Det er planlagt opprettelse av seks humanitære korridorer fra Sumy-regionen nordøst i landet, ifølge et innlegg fra regionlederen Dmytro Zjyvytskyj i meldingstjenesten Telegram i natt.

I går ble 7.144 personer evakuert fra fire byer i Ukraina, opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en fjernsynstale i natt. Tallet er langt lavere enn de to foregående dagene.

SJ planlegger direktetog mellom Trondheim og Stockholm

Når elektrifiseringen av Meråkerbanen er ferdig i 2025 planlegger det svenske togselskapet SJ å kjøre direktetog fra Trondheim til Stockholm.

Fra svensk side har det vært jobbet med planer om direktetog Trondheim-Stockholm i mange år. Det har ikke vært mulig å få til blant annet på grunn av tilstanden på Meråkerbanen på norsk side av grensen.

Tap for Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello og Minnesota Wild tapte 3–2 på bortebane mot Columbus Blue Jackets i NHL natt til lørdag.

I andre periode kom Mats Zuccarello seg inn på scoringslisten etter 13 minutter og perioden ble avsluttet med en 2-1-ledelse til Wild. Kampen ble avgjort med straffeslag der Blue Jackets hadde overtaket og matchen endte 3–2 til hjemmelaget.

Vedum: Norge blir ikke rikere av krigen i Ukraina

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser at Norge blir rikere som følge av krigen i Ukraina. Men han tror på økt kjøpekraft for folk flest.

Vedum viser til at oljefondet har skrumpet med 1.000 milliarder kroner siden årsskiftet. Og vedvarende krig og uro i markedene kan gi større tap. Den norske økonomien er ikke tjent med krig, ifølge Vedum.

– Ja, vi får høyere oljeinntekter, men oljefondet har tapt seg mer enn inntekten har økt, sier Vedum til Aftenposten.

– Angrep mot kreftsykehus

Sjeflegen ved et kreftsykehus i Mykolajiv sør i landet, der russiske styrker trappet opp kampene i går kveld, anklager Russland for å ha angrepet sykehuset og flere boliger.

Angrepet gjorde skader på bygningen og blåste ut vinduer, ifølge Maksim Beznosenko. Han sier det befant seg flere hundre pasienter på sykehuset under angrepet, men at ingen ble drept.