Mann varetektsfengslet etter knivstikkingen i Østre Toten

– Den siktede ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i to av ukene, sier politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den fornærmede, en mann i 20-årene, ble fraktet til sykehus med stikkskader etter hendelsen. Tilstanden hans er stabil, og politiet har gjennomført avhør av ham.

– Begge er tilknyttet mottaket, sier Vik.

Hun forteller at etterforskningen fortsatt pågår for fullt, og at årsaken til hendelsen er blant det politiet ønsker å avdekke.