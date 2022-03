EU avviser Ukrainas ønske om raskt medlemskap

EU vil styrke båndene og partnerskapet med Ukraina, men sier nei til Ukrainas ønske om hurtig medlemskap. Det er budskapet i en erklæring som ble offentliggjort ved 3-tiden i natt etter den første av det to dager lange EU-toppmøtet på Versailles-slottet i Frankrike.

Energiforsyning preget også møtet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa at de 27 lederne er enige om å lete etter alternativer for å eliminere Unionens avhengighet av russisk olje og gass innen fem år.

Kongressen i USA gir grønt lys for hjelpepakke til Ukraina

Kongressen i USA har vedtatt en hjelpepakke på drøyt 125 milliarder kroner til Ukraina. Det er klart etter at Senatet i natt stemte for pakken på 14 milliarder dollar til humanitær og militær hjelp til Ukraina. Onsdag stemte Representantenes hus for pakken.

– Vi holder løftet vårt om å støtte Ukraina mens de kjemper for sine liv mot den onde Vladimir Putin, sa Senatets leder Chuck Schumer etter avstemningen.

Kina kaller situasjonen i Ukraina dyster

Kinas statsminister Li Keqiang sier at situasjonen i Ukraina er dyster, og tilbyr Beijings hjelp i å arbeide for fred.

– Vi støtter og oppfordrer til alle forsøk som fremmer en fredelig løsning på krisen. Den presserende oppgaven nå er å hindre spenningen fra å eskalere eller til og med komme ut av kontroll, sa Li på en pressekonferanse i natt norsk tid etter avslutningen av den årlige sesjonen i Folkekongressen.

Sps fylkesledere støtter brems i elektrifiseringen av sokkelen

En rekke fylkesledene i Senterpartiet vil legge vekk planene om å elektrifisere sokkelen. Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson, sa onsdag til Klassekampen at planene om elektrifisering burde revurderes i lys av energikrisen.

Han får nå støtte av Sps fylkesledere i Akershus, Østfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark, skriver Aftenposten.

Nytt prishopp på byggevarer – opptil 20 prosent dyrere fra april

Byggevarekjeder advarer om at byggevarer kan bli inntil 20 prosent dyrere i løpet av våren. Bransjen skylder på krigen i Ukraina.

– Markedet kommer nok opp på det høyeste prisnivået vi har sett de siste fem årene, sier Pål Erichsen, kategoridirektør i Optimera – Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør, til NRK.

7.370 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 7.370 koronasmittede i Norge. Det er 3.345 færre tilfeller enn samme dag i forrige uke.

Torsdag var 524 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 93 færre enn dagen før. 52 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 21 respiratorbehandling. Det er tre færre på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.