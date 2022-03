To år med pandemi preger fortsatt elevene – Det tøffeste var å stenge skolene, sier Støre

To år med strenge koronatiltak og mindre sosial kontakt har påvirket de fleste, men særlig har elever på videregående skole hatt to annerledes år.

– Jeg har ikke fått noe øving i å holde presentasjoner, så det synes jeg er veldig vanskelig, sier Erlend Omland som går i første klasse ved Oslo Katedralskole til NTB.

– Også har det vært vanskelig å fordele tiden sin. Jeg er veldig glad i historie og har endt opp med å bruke mye tid på det hjemme. Nå er det vanskelig med fag som matte, der er det veldig mye nytt, sier Omland.

Fremdeles krevende

Han og medelevene synes det har vært krevende å gå fra ungdomsskolen til videregående, etter flere år med koronatiltak.

– Jeg følte jeg var mer utadvendt på ungdomsskolen og snakket mer i klasserommet enn jeg gjør nå, det er nok en konsekvens av å være hjemme så mye og kun sosialisere gjennom en PC, sier Abdirahman Bukhari Yusuf i andre klasse.

Torsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) elever ved Oslo Katedralskole for å snakke om hvordan pandemien har preget dem.

Elevene var tydelige – de har fortsatt en følelse av å være bakpå faglig, frykter at flere kommer til å falle fra og synes det er vanskelig å holde motivasjonen oppe.

Støre: Tiltakene var nødvendig

– Dette var det tøffeste ved tiltakene: å innskrenke skole- og universitetshverdagen, sier Støre til NTB.

Likevel holder han fast på at avgjørelsen var riktig, og at ingen tiltak ville gjort situasjonen verre. Nå mener han det viktigste er å ha en mest mulig normal skole og et sosialt liv.

– Nå er det viktig med tilstedeværelse fra skoleledelsen, slik at de kan følge opp elevene som kan ha hull og er sårbare. Det tror jeg norske skoler er flinke til, sier Støre.

Under møtet sa flere av elevene at to år med pandemi, etterfulgt av krig på eget kontinent hadde gjort dem mindre håpefulle for fremtida. Statsminister Jonas Gahr Støre ga dem et tydelig råd:

– Vi har ikke tid til å ikke ha håp. Det er nå vi må stille opp, sa statsministeren til elevene og pekte blant annet på flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina.

Lover å gjøre alt for å holde skolene åpne

Kunnskapsministeren sier det gjorde inntrykk å høre elevene snakke om hvordan pandemien har preget dem. Hun er tydelig på at avgjørelsen om å stenge skolene har vært vanskelig.

– Det er elevene som har betalt den høyeste prisen for tiltakene vi innførte, sier Brenna. Hun mener at pandemien har vært som et forstørrelsesglass på alle samfunnstrekk.

– Hvis du har slitt på skolen, ble det kanskje enda vanskeligere under pandemien, sier Brenna.

Forsiktige optimister

Elevene NTB snakker med, sier at de ikke helt klarer å senke skuldrene og gi slipp på frykten for en ny nedstenging.

– Jeg har prøvd å være optimist så utrolig lenge, men hvis det kommer en ny nedstenging, kommer jeg til å knekke, sier Dorna Anzali, som går i førsteklasse.

Brenna sier det er vanskelig å komme med løfter i en verden som først ble rammet av pandemi og deretter en krig i Europa.

– Men jeg kan love at vi skal gjøre alt vi kan for at skolene skal fortsette å være åpne, at elevene skal lære det de trenger, og kunne være med vennene sine.