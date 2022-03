Amerikansk studie: Vaksineeffekten for barn mellom 5-11 år ned på 46 prosent etter to måneder

Ifølge en ny rapport fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC gir coronavaksinen mindre beskyttelse mot å trenge akutthjelp for virussymptomer for barn i aldersgruppen 5-11 år, enn for tenåringer.

– Studien er ikke like relevant for Norge, sier FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Omikron versus delta

Nyhetsbyrået UPI skriver at for barn i alderen 5-11 år er vaksinen kun 46 prosent effektiv for å forhindre at barna trenger akutthjelp mot virussymptomer når det har gått mer enn to måneder etter andre dose.

Til sammenligning fant studien at coronavaksinenen er opptil 83 prosent effektiv mot behovet for akutthjelp for barn og tenåringer i alderen 12-17 år de første fem månedene etter dose to. Etter fem måneder faller den til 38 prosent for barn mellom 12-15 år og 46 prosent for 16-17 åringer. Den økes derimot til 86 prosent igjen etter tredje dose.

Innen to måneder etter andre vaksinedose var tallene 74 prosent for aldersgruppen 5-11 år og mer enn 90 prosent for aldersgruppen 12 til 17 år.

Forbeholdet i studien er at aldersgruppen 5-11 år mottok vaksinene like før og under omikron-bølgen, mens tallene fra aldersgruppen 12-17 år er hovedsakelig tatt fra under delta-bølgen.

Fra før av er det kjent at vaksinen hadde dårligere effekt mot omikronvarianten.

– De aller fleste barn med covid-infeksjon trenger ikke legetilsyn

– At det er lavere vaksineeffekt mot omikron enn deltavarianten er sett i mange studier, også hos voksne. Funnene er i denne studien er altså i tråd med det man har sett hos voksne i forhold til omikron, sier FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl til ABC Nyheter.

Hun mener studien ikke er like relevant for Norge.

– Det er viktig for oss å lese studiene fra USA, men altså likevel ikke alltid relevant for norske forhold. Jeg tenker det er mest relevant å se på hva vi har i norske data under omikron-bølgen, og det vi rapporterer hver uke i ukerapporten vår.

Hun forteller at det gjennom hele pandemien har vært innlagt 425 barn i alderen 0-17 år i Norge. Det er litt lavere enn det som legges inn i en vanlig influensasesong.

Den amerikanske studien konkluderte med at vaksinebeskyttelsen mot å trenge akutthjelp for virussymptomer for barna i aldersgruppen gikk fra 74 prosent til 46 prosent to måneder etter andre dose.

Ifølge Greve-Isdahl betyr ikke det at det er 54 prosent risiko for at barnet får behov for det.

– De aller fleste barn med covid-infeksjon trenger ikke legetilsyn, så det er kun blant de som trenger legetilsyn det er beregnet estimat for vaksineeffekt.

Forskjellige grunnlag

I USA har de vaksinert alle barn i aldersgruppen en god stund.

Tidligere i år ble det også i Norge åpnet for å vaksinere barn i aldersgruppen 5-11 år, og gi 12-15 åringer andre dose.

I sin vurdering skriver Folkehelseinstituttet at selv om risiko for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er liten, og behovet for vaksine derfor begrenset, mener de det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det.

Greve-Isdahl sier at årsaken til at vi i Norge ikke kjører samme vaksinestrategi som dem er vi har en annen grunnhelse i vår barnepopulasjon enn USA.

– VI har god tilgang til helsetjenester, og generelt god oversikt over helsen i vår barnebefolkning i forhold til hvor mange som trenger sykehusinnleggelse før vaksine ble tilgjengelig.

Hun poengterer også at USA ga sin anbefaling under andre forutsetninger enn Norge:

– I vår vurdering har vi beskrevet at vi mener at vaksinen kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom, men siden sannsynligheten er lav, så er nytten begrenset for de aller fleste barn. Dette var også med tanke på at omikron var blitt dominerende på det tidspunktet vi gjorde vår vurdering og vi visste at vaksinen ga lavere beskyttelse mot infeksjon og dermed ville effekt for å hindre smittespredning være begrenset. USA ga sin anbefaling i delta-perioden, før omikron var kjent.