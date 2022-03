Lerøy stanser alt salg av fisk til Hviterussland

– Det bygger på en helhetsvurdering av situasjonen, sier samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy til nettavisen iLaks.

Han sier selskapet stanset salget av fisk til Hviterussland i forrige uke. Det dreier seg om laks og ørret, men han vil ikke oppgi volum. Han sier det er umulig å si noe om hvor lenge eksportstansen vil vare.

– I tillegg til våre egne vurderinger, forholder vi oss til nasjonale og internasjonale lover og regler, herunder sanksjoner godkjent av den norske regjering.

Ifølge Norges sjømatråd importerte Hviterussland norsk sjømat for 1,1 milliarder kroner i 2021. Landet har i sju år utgjort et smutthull i importforbudet til Russland. Et begrenset volum av fiskeprodukter kan foredles og deretter videreeksporteres inn i det russiske markedet.

Mål i Ukrainas hovedstad Kyiv ble mandag rammet av ballistiske missiler, avfyrt fra baser i Hviterussland. Hviterusslands president Alexandr Lukasjenko er president Vladimir Putins nærmeste allierte i krigen mot deres felles naboland Ukraina.