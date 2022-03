Norge sender våpen til Ukraina

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding mandag kveld.

Det skjer etter at en rekke andre land har bestemt seg for å sende våpen til Ukraina, deriblant Finland, Sverige, Tyskland og Nederland.

På Twitter skriver Støre at han før avgjørelsen var i kontakt med Finlands president Sauli Niinistö.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vært tydelig på at landet trenger militær støtte i form av nettopp våpen og ammunisjon.

– Et bidrag for å støtte Ukraina

I Norge har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer. Det går nå regjeringen bort ifra. Noe også Høyre, KrF, Frp og Venstre har åpnet for. Dermed har regjeringen flertall i Stortinget for å sende våpen.

I likhet med andre land har Norge fått en oversikt over militært materiell som Ukraina trenger, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Det russiske utenriksdepartementet advarte mandag kveld land som sender våpen til Ukraina.

– De som bidrar med våpen til Ukraina, vil stå ansvarlige dersom disse våpnene brukes under Russlands militæroperasjon, sier departementet ifølge Interfax.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Soldater fra 2. bataljon under deres instrumenterte trening på Rena. Her med panservernvåpen av typen M72 som Norge nå skal sende til Ukraina. Foto: Anette Ask / Forsvaret / NTB

Ikke kommersielt salg

I helgen bestemte regjeringen seg for å sende såkalt militært b-materiell til Ukraina, som hjelmer og vester. Andre land støtter derimot Ukraina med ammunisjon og våpen produsert i Norge.

Regjeringen presiserer at dette ikke er kommersiell eksport av våpen, men en donasjon fra en stat til en annen, og at de har snakket med Stortinget før avgjørelsen ble tatt.

– Russlands invasjon av Ukraina krever at vi åpner for helt særskilte beslutninger og tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

På spørsmål fra TV 2 om dette bryter med regelverket for norsk våpeneksport svarer Enoksen at det bryter med en lang praksis, men ikke er i strid med regelverket.

– Vi skal ikke ha kommersielt salg, men regelverket åpner for dette, sier forsvarsministeren til kanalen.

Stor støtte i Stortinget

Venstre-leder Guri Melby tok allerede lørdag til orde for å støtte Ukraina med våpen og er nå glad for regjeringas beslutning.

– Det er bra at regjeringen nå har gjort en rask vurdering og har valgt å sende våpen til Ukraina. Det norske Stortinget står samlet bak regjeringen, og vi skal fortsette med målrettet og handlekraftige tiltak i tiden fremover, sier Melby.

Rødt er det eneste partiet som har gått ut og sagt at Norge ikke bør sende våpen til Ukraina. SV sa tidligere mandag at de ikke ville ta stilling til spørsmålet før regjeringen la fram et konkret forslag.