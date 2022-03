Tre menn bosatt i Sverige dømt for postkontorran på Etterstad

Da rettssaken mot de tre mennene startet, erkjente de straffskyld for ranet. Før rettssaken erkjente de også å ha begått et til da uoppklart ran av Høyden postkontor utenfor Moss i 2018. Ved dette ranet kom de seg unna med verdier for til sammen 391.000 kroner, skriver Vårt Oslo.

De tre mennene, som er i 40-, 50- og 60-årene, ble pågrepet i en felles aksjon mellom norsk og svensk politi utenfor Stockholm i 2021. To av ranerne er svenske statsborgere, mens den tredje har tyrkisk statsborgerskap.

To av mennene ble dømt til fengsel i tre år og sju måneder, mens tredjemann ble dømt tre år og fem måneder. De tre må også betale to av ofrene for ranet utenfor Moss erstatning på henholdsvis 75.000 kroner og 4.000 kroner.