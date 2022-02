NRK ut av Kyiv – andre journalister blir igjen

Det er reporter Gro Holm og fotograf Gunnar Bratthammer som vært NRKs team i den ukrainske hovedstaden de siste ukene, skriver Medier24.

Russiske styrker er på vei mot Kyiv, og det har vært sammenstøt med enheter inne i byen i løpet av helgen.

VG og Aftenposten har hvert sitt team på tre journalister i Kyiv. I motsetning til NRK har de valgt å bli værende i hovedstaden hvor de bor på et hotell i sentrum. Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, sier til avisa Journalisten at det ikke er trygt å evakuere journalistene.

– Vi har to betraktninger nå. Det er viktig å være til stede i Ukraina. Men våre medarbeideres sikkerhet kommer aller først. Teamet har det etter forholdene bra og de har utstyret de trenger for å være der over lang tid. Det er foreløpig trygge omgivelser selv om situasjonen er uforutsigbar, sier Steiro.

Steiro sier det fram til nå ikke har vært mulig å evakuere journalistene på grunn av portforbudet som har vært gjeldende i Kyiv, men at det finnes veier ut av byen.