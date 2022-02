Equinor trekker seg ut av Russland

Styret i Equinor har besluttet å stanse nye investeringer i Russland og å starte prosessen med å gå ut av eksisterende samarbeidsprosjekter i Russland.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding i natt.

Eksplosjoner etter rolig natt

Eksplosjoner kunne høres i Ukrainas hovedstad Kyiv og i landets nest største by Kharkiv tidlig i morgentimene, ifølge en uttalelse fra ukrainsk sikkerhets- og etterretningstjeneste gjengitt av The Guardian. Timene i forveien var det stille i hovedstaden, heter det i meldingen.

Avisen Kyiv Independent skrev i natt at flyalarmen gikk i Tsjernihiv nord for Kyiv og at innbyggerne ble oppfordret til å oppsøke nærmeste tilfluktsrom. I går ble det tatt satellittbilder som viser det som skal være en 5 kilometer lang russisk militærkolonne på vei mot Kyiv, men ifølge ukrainske myndigheter i går kveld skal russisk forflytning i retning Kyiv ha stoppet opp.

Rubelfall og stigende oljepris

Verdien på russiske rubler falt nesten 30 prosent, målt mot amerikansk dollar, da markedene åpnet i natt norsk tid for handel på den første handelsdagen etter at Vesten kunngjorde økonomiske sanksjoner mot Russland.

Samtidig steg prisen på amerikansk lettolje 5,07 prosent i morgenhandelen mandag, mens prisen på nordsjøolje steg 4,30 prosent.

Biden skal snakke med allierte

USAs president Joe Biden skal i dag snakke med allierte og partnere for å diskutere utviklingen i Russlands angrep mot Ukraina. Hensikten er å koordinere de alliertes felles svar, het det i en uttalelse fra Det hvite hus i natt norsk tid.

Biden-administrasjonen oppgir ikke opplysninger om hvem som skal delta i samtalen, men den finner sted samme dag som FNs hovedforsamling skal holde et sjeldent hastemøte om Russlands invasjon av Ukraina. Samme dag skal FNs sikkerhetsråd også ha et hastemøte om krigen.

5.900 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 5.900 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.746 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 2.103 nye koronasmittede siste døgn. Det er 63 færre enn samme dag forrige uke, og 504 flere enn lørdag.

Deler av Australias tredje største by under vann

Deler av Australias tredje største by Brisbane står under vann etter intenst regnvær i helgen. I byen Lismore sør for Brisbane fikk 43.000 innbyggere i natt norsk tid ordre om å evakuere. Der hadde folk klatret opp på hustak for å slippe unna vannmassene.

Til sammen sju mennesker har så langt mistet livet i oversvømmelsene som er utløst av kraftig regnvær gjennom helgen i delstaten Queensland. Regnværet har begynt å gi seg noe i Brisbane, men flytter seg sørover langs landets østkyst.