KrF vil ta imot minst 20.000 ukrainske flyktninger

– Krigen i Ukraina har påført den ukrainske befolkningen enorme lidelser. Helt uskyldige mennesker, i hovedsak kvinner og barn, har måtte pakke sakene sine for å legge på flukt fra sine hjem, sier Bollestad.

Hun peker på at antall flyktninger ifølge FN er oppe i 386.000 og at så mange som 7 millioner er fordrevne.

– Norge må gjøre seg klar til å ta imot en stor andel mennesker på flukt. KrF mener Norge bør tilby seg å ta imot minst 20.000, sier hun.

– Norske kommuner har signalisert gjennom helgen at de ønsker å stille opp og mange av dem har allerede signalisert at de står klare så fort det blir aktuelt. Det norske folk har både husrom og hjerterom, fortsetter Bollestad.

Hun mener at erfaringene fra flyktningene fra Bosnia i 1993 og flyktningstrømmen i 2015 viste at det er mulig å hjelpe mange når nøden er stor og at Norge har både et apparat og beredskap for å ta imot en stor andel flyktninger.