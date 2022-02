Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men alle var ved bevissthet etter ulykken, opplyser politiet i Innlandet på Twitter.

– Den tredje bilen kjørte av veien for å unngå å treffe de to andre. Årsaken til kollisjonen mellom de to andre bilene er det for tidlig å si noe om, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det er glatte veier i området der ulykken skjedde.