Hele Brigade Nord vil være representert i Litauen-oppdraget, noe som vil si at soldater fra Telemark bataljon, 2. bataljon, militærpolitikompaniet, artilleri-, panser-, ingeniør-, sambands-, sanitets- og stridstrenbataljonen bidrar.

– Det er et godt oppdrag for Brigade Nord, sa talsperson Eirik Skomedal i Hæren til NTB fredag.

I januar sendte Norge 150 soldater til Litauen etter at konflikten mellom Ukraina og Russland tilspisset seg. Torsdag invaderte Russland Ukraina, og krigføringen møter sterk internasjonal fordømmelse.

Fredag varslet forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at det er sannsynlig at Nato vil komme med en anmodning om flere norske ressurser til å bistå i Nato-land i øst. Enoksen var søndag til stede på Gardermoen da de 44 norske soldatene skulle dra av gårde.

Et C-17 Globemaster-fly frakter soldatene. De militære kjøretøyene skal fraktes i et Antonov-fly, som er verdens største transportfly – og for øvrig produsert i Ukraina.