Landsstyret i partiet er kalt inn til digitalt hastemøte om saken mellom klokken 20 og 21 søndag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har åpnet for å sende militært materiell til Ukraina, men sa lørdag at det ikke dreier seg om våpen.

Venstre-lederen: Rart

Venstre-leder Guri Melby stiller seg spørrende til at regjeringen sier nei til dette.

– Regjeringens tidligere uttalelser gjorde at jeg ikke trodde de var villige til å endre norsk våpeneksportpraksis, men nå har de altså snudd. Da syntes jeg det er rart at de ikke tenker tanken fullt ut og foreslår norske våpenleveranser til Ukraina, sier Melby i en pressemelding.

Hun mener Norge har våpen som Ukraina kan trenge, som for eksempel panservernrakettene M-72.

Foreslår 1 milliard til våpen

– I tillegg til våpenleveranser bør regjeringen støtte Venstres forslag om en våpenmilliard til Ukraina, slik at de på egen kjøl kan kjøpe de våpnene og den ammunisjonen de trenger for å forsvare sin egen frihet, sier Melby.

I forslaget til innstilling til Venstres landsstyre heter følgende: «Venstre støtter regjeringens forslag om eksport av militært materiell (B-materiell) til Ukraina, men fremmer i tillegg eget forslag om å også tillate eksport av våpen (A-materiell)».

Vedtak fra 1959

Norske eksportkontrollregler begrenser i dag anledningen til at våpen og ammunisjon produsert i Norge skal selges til områder der det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Bakgrunnen er et enstemmig stortingsvedtak fra 1959.

Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk har bedt Norge om endre på loven og eksportere våpen.

– Vi vet om de eksisterende hindringene i det norske lovverket. Samtidig tror vi virkelig at dette er et avgjørende øyeblikk for oss alle, og vi må alle vise politisk vilje til å stå sammen, og selv det mest nedfelte lovverket kan endres. Er det vilje, er det mulig å få det til. Vi trenger denne støtten fra Norge, sa han.