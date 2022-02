Ny guide skal hjelpe folk å velge dyrevennlig ull

Kommunikasjonsleder Live Kleveland sier organisasjonen er glad og stolt over den nye guiden, skriver Nationen.

– Den er unik i Norge og verden. Dette er første gang dyrevelferden vurderes i forhold til ull som selges i Norge. Formålet med den nye ullguiden er å begrense bruk av importert ull med forferdelig dyrevelferd, forklarer Kleveland.

Ved å gi grønt, gult eller rødt lys, skal guiden gjøre det enklere og sikrere å velge dyrevennlig ull.

Det meste av ullen i klær som selges i Norge, er importert, blant annet fra Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Uruguay.

– Ullindustrien omfatter millioner av sauer over hele verden. Ved å ta et bevisst valg som forbruker, kan folk bidra til å stoppe lidelse. Vi skal hjelpe forbrukerne å velge ull fra sauer som har hatt et bedre liv, sier Kleveland.

Den nye guiden stiller også krav om sporing i leverandørkjeden. Via auksjoner og bearbeiding – som kan skje i flere land – kan veien bli lang fra bondegård til butikkhylle.