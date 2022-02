– Situasjonen i Ukraina preger særlig våre russiske deltakere. Krig er det vi alle snakker om nå, men her i Kirkenes blir det så ekstremt nært, sier kommunikasjonsansvarlig Astrid Fadnes til Aftenposten. Selv om hun sier at stemningen er dyster i år, har situasjonen også styrket troen på at festivalen er viktig.

Et skilt på en bil med teksten ”Grensevakt” på Pasvik grensestasjon. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er behov for kulturelle og sosiale møteplasser for å opprettholde et godt naboskap og fredelig samarbeid.

Ett eksempel på samarbeid som bokstavelig talt går på tvers av grensen, er konserten komponist Tine Surel Lange skal ha med russisk-ukrainske Pavlo Grazhdansky, der de skal spille på hver sine side av Pasvikelven, som deler Norge og Russland.

– Frustrasjon og avmakt preger oss nå. Det vil farge vår opptreden, sier Lange.

Journalist Anki Gerhardsen er prosjektleder i Barents Press, et nettverk for journalister i regionen og er i Kirkenes for å lede en panelsamtale. Hun er bekymret for arbeidsforholdene til sine russiske kolleger.

– Jeg er redd for at nettet snøres enda tettere rundt dem. Hva skjer med journalistene som blir med på Barents Press-prosjekter? Vil det at vi jobber sammen med dem sette dem i fare, spør Gerhardsen.