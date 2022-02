– Samarbeid og solidaritet blir viktig i tiden fremover. God kontakt og samarbeid med andre europeiske land er avgjørende for at vi sammen kan stille opp for Ukraina og det ukrainske folk, sier Mehl (Sp).

På EU-møtet skal justis- og innenriksministrene diskutere humanitær støtte til Ukraina, flyktningstrømmen fra landet, sikkerhetsutfordringer, situasjonen på EUs yttergrenser og tiltak mot eventuelle hybride angrep.

Ifølge Mehl er det per i dag ikke noe økt migrasjon mot Norge som følge av situasjonen i Ukraina.

– Vi vil bidra med bistand til Ukraina og til landene i nærområdet som nå vil motta mange flyktninger. Vi følger med på migrasjonsbildet og har beredskapsplaner på dette området, sier hun.