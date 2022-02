Rundt 1.000 personer på markering i Oslo mot krigen i Ukraina

– Ukraina er takknemlig for alle som stiller opp for landet, sa Ukrainas ambassadør i Norge, Jatsiuk Viatsjeslav, under markeringen.

– Men i dag må vi si det som det er: Det som trengs mest i Ukraina nå, er militær støtte. Ukrainerne er de tøffeste og modigste soldatene på jord, men de kjemper mot en overveldende styrke, sa Viatsjeslav.

Håper økonomisk støtte kun er starten

Han pekte på en rekke land som nå gir våpen til Ukraina. Blant landene som har gjort det, er Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Estland.

– Den økonomiske støtten fra Norge er flott, men den må kun sees på som det første steget, sa Viatsjeslav.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa fredag under en pressekonferanse om krigen at det ikke er aktuelt for Norge å sende våpen, i tråd med norsk lov.

I et stortingsvedtak fra 1959 slås det fast at Norge ikke tillater eksport av forsvarsmateriell til områder der det er krig, eller krig truer.

Ine Eriksen Søreide (H) holdt appell under markeringen til støtte for Ukraina foran Stortinget lørdag formiddag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Strenge lover

En rekke norske toppolitikere, blant dem tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), var blant appellantene under markeringen.

– Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre det som skjer nå på. Likevel er det stemmer, også i Norge, som har sagt at man først og fremst må forstå Putin. Dette er ikke tidspunktet for å forstå, men for å fordømme, sa Søreide.

Lederen i Høyres ungdomsparti, Ola Svenneby, tok tidligere i februar til orde for å endre våpenlovverket som hindrer Norge i å sende våpen til Ukraina.

På spørsmål fra NTB om Søreide mener det er klokt å se på lovverket, svarer den tidligere utenriksministeren at det vil ta lang tid å endre dette.

– Det er veldig strenge regler i Norge mot å sende våpen til utlandet, og regjeringen må gjøre sine vurderinger om hvordan man kan hjelpe nå i den akutte fasen, sier Søreide.

Vil gi 1 milliard til våpen

Frps Bård Hoksrud sa til Dagbladet under markeringen at de er blant partiene som nå vil diskutere våpenlovverket.

Venstre-leder Guri Melby deltok også på markeringen. Hun varsler at partiet vil foreslå å bevilge 1 milliard kroner til Ukraina som de kan bruke til å kjøpe våpen.

– Våpeneksportlovverket gjør at det ikke er enkelt for Norge å bidra med våpen, som Danmark og Sverige gjør. Da må vi heller tenke i andre baner, sier Melby.

Etter markeringen foran Stortinget gikk demonstrantene i tog til den russiske ambassaden. Ifølge Oslo politidistrikt sluttet vesentlig flere personer seg da til demonstrasjonen, men det gikk rolig for seg.