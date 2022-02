Stavanger havn opphever grense på 200 cruiseanløp

Havnedirektør Magne Fjell har varslet kommunedirektørene i Stavanger, Sola og Randaberg om at Stavangerregionen Havn åpner for bestillinger for perioden september-april uten å ta hensyn til taket, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er stor ubrukt kapasitet fra september til april. Cruiseanløp i denne perioden vil ikke skje i et omfang som utfordrer bærekraftshensyn, skriver Fjell.

– Det vil være veldig dumt å si nei til trafikk i perioder da Vågen er stort sett tom, mener han.

For månedene april til september har havnevesenet allerede avslått flere forespørsler om anløp. 18 bestillinger for perioden fra oktober er ikke besvart ennå.

Øyvind Jacobsen (Ap) sto bak forslaget fra 2020 om å sette et tak på cruiseanløpene. Han sier vedtaket står ved lag.

– Det var bred enighet i valgkampen å ikke overstige antall anløp fra toppårene 2018 og 2019. Dette er siden stadfestet i formannskapet i Stavanger. Det blir vanskelig om politiske vedtak på vegne av befolkningen ikke følges opp av selskaper som er i offentlig eierskap, sier Jacobsen. Stavanger kommune eier over 80 prosent av Stavangerregionen Havn.