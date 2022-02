Administrerende direktør i Sjømatrådet gir seg

Larsen sier det er ingen dramatikk bak avgjørelsen.

– Her har jeg jobbet med en kompetent og omstillingsdyktig organisasjon som jeg kommer til å savne. Det er likevel en tid for alt, og akkurat nå er det rett for meg å gjøre noe annet, sier hun i en pressemelding.

Styreledelsen og de ansatte er orientert om avgangen.

– På vegne av styret ønsker jeg å takke Renate Larsen for innsatsen. Hun har satt varige spor og vil bli savnet, sier styreleder Marianne E. Johnsen i Sjømatrådet.

Larsen holder til i Tromsø. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har hatt lederstillinger og styreverv i flere organisasjoner som administrerende direktør i Lerøy Aurora, og styremedlem i Bane Nor, samt NHO Troms og Svalbard. Hun tiltrådte som direktør i Norges sjømatråd i 2016.

Larsen opplyser at hun ikke foreløpig har en ny jobb som venter på henne, men vil bruke tid på å finne ut hva veien videre blir.