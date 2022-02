Drangedal kommune må betale over 3 millioner kroner til kvinne etter mobbesak

Det ble klart i dommen fra Telemark tingrett som kom fredag.

Cecilie Haugen gikk til sak mot Drangedal kommune og krevde erstatning for at hun under skolegangen på Bostrak barneskole og Drangedal ungdomsskole ble utsatt for mobbing både på skolen og skoleveien.

Drangedal kommune må betale over 2,1 millioner kroner i erstatning, over 1 million kroner for sakskostnader og 125.000 kroner for påførte og fremtidige utgifter.

Kommunen er ansvarlig

Dersom skolene hadde iverksatt nødvendige og tilstrekkelige tiltak, kunne og ville mobbingen av Cecilie Haugen i grunnskolen vært unngått, heter det i dommen.

– Drangedal kommune er ansvarlig for mobbingen Cecilie Haugen ble utsatt for på barne- og ungdomsskolen mellom 1997-2007, slår tingretten fast.

Haugen har fortalt at hun har Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som følge av mobbingen, noe spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard ved Nic Waals Institutt, forklarte seg om i retten.

Mobbingen førte til PTSD

Tingretten slår fast at det er en sammenheng mellom mobbingen og Haugens symptomer.

Saken ble behandlet over fem dager i Telemark tingrett i januar som en alminnelig tvistesak. Til sammen 21 vitner forklarte seg, 14 av dem var innkalt av Haugens advokater, mens kommunens advokat innkalte sju.

Opp mot 80 personer har fortalt at de har blitt utsatt for mobbing i bygda.