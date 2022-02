På spørsmål fra NRK om flere unge norske menn og kvinner i uniform må forberede seg på at de må reise til Nato-land nærmere Ukraina, svarer han:

– Det kan komme til å skje. Vi er allerede til stede i Litauen. Vi skal forsterke oss med 50–60 som reiser nå i løpet av helgen, sier Enoksen i Politisk kvarter fredag.

For at det skal bli sendt flere, må det komme en anmodning fra Nato.

– Den har ikke kommet, men sannsynligheten er absolutt til stede for at det vil skje. Så må vi ta en nasjonal beslutning. Vi må bestemme selv om vi vil delta eller ikke, sier han og understreker at Stortinget vil bli konsultert dersom det skjer.

Enoksen sier at Norge har meldt inn betydelige styrker i alle våpengrener – både innenfor luft, land og sjø.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er viktigere at norske soldater holder seg på norsk jord for å styrke forsvaret hjemme, og at Norge bør ut av Nato.

– Vi er imot at Norge har soldater i Litauen, og mener at det ikke vil hjelpe Ukraina. Det er et symbolsk tiltak, sier han.