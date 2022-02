– Sikkerhetssituasjonen i verden er nå svært spent. Det er viktig at alle bedrifter tar inn over seg at de kan være et mål, enten for økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke vil oss vel, sier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM trenger all hjelp de kan få for å holde situasjonsbildet oppdatert, sier Nystrøm.

– Hvis alle bedrifter er litt ekstra årvåkne nå og blir flinkere til å varsle om mistenkelige forhold, så vil sikkerhetsnivået i Norge økes. Det betyr at din egen virksomhet også lettere får hjelp hvis noe skulle skje, sier hun.

En av grunnene til at bedrifter unnlater å varsle, kan være at de frykter at varselet avslører dårlig sikkerhetsarbeid, mener Nystrøm.

– Sannheten er at uønskede hendelser kan inntreffe hos alle, og virksomheter som varsler, viser at de hadde systemer på plass for å oppdage og varsle om hendelsen, sier hun.

Nystrøm understreker at varslinger om uønskede hendelser er svært viktig for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser, og det er virksomheters plikt og ansvar å varsle NSM.