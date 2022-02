MDG: – Brutalt og kriminelt angrep fra Putin

Bastholm omtaler den russiske invasjonen som et klart brudd på folkeretten og internasjonal lov.

– Tankene mine går nå til det ukrainske folk. Vi ser nå at mange legger på flukt. Norske kommuner har god kapasitet til å ta imot flyktninger på kort varsel, og jeg forventer at regjeringen umiddelbart avklarer at ukrainske flyktninger skal ha automatisk opphold og at vårt mottaksapparat skal gjøres klart, sier MDG-lederen.

Hun påpeker at partiet tidligere denne uken ba utenriksministeren opprette dialog for å finne» raske og rettferdige» løsninger for fordeling av flyktninger i Europa.

– Det bør vi fortsatt gjøre, i tillegg til å stille opp direkte.